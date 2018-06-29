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Вместе с «Саймоном» космонавты получили 2,7 тонн груза, среди которого – научное оборудование для исследований в космической среде. На базе космической станции будут проводиться опыты по выведению лекарств от онкологии и других серьезных заболеваний.

SpaceX отправила на МКС умного робота-помощника 29 июня, и данный интерактивный мяч с монитором обладает искусственным интеллектом, а также способен обучаться, накапливая информацию. «Саймон» будет помогать космонавтам в выполнении ряда задач, с которыми они сталкиваются ежедневно и при особых миссиях.

Относительно разработки лекарств, в планах членов МКС – создание препаратов без влияния силы притяжения Земли, что может сказываться на окончательных результатах исследований. Робот-помощник, тем временем, поможет космонавтам снижать уровень стресса, возникающего в условиях космической среды.