VistaNews.ru


В Дубае построят первый порт для космических путешествий

Сегодня, 01:15

ОАЭ давно славятся своими передовыми технологиями, на которые равняются остальные страны мира. На этот раз Дубай решил установить «связь с космосом».

Инженерно-авиационная компания DAEP сообщила о том, что в Дубае построят первый порт для космических путешествий и сверхзвуковых самолетов. Представители компании сообщают, что проекты в рамках Dubai 10X для строительства уже готовы. Одним из проектов инженеров является «Multi-Mode Super Port», который в сможет обеспечить ряд услуг для космических и воздушных путешествий.

Халифа Сухаил Аль-Заффин, председатель DAEP говорит, что новые технологии в сфере путешествий подталкивают создавать аэропорты, которые могут предложить космические путешествия и сверхзвуковые самолеты в комплексе. По его мнению, сейчас лучшее время для внедрения разработок.

Проект «Супер-порт» одобрил шейх и принц Дубая. Всего в конкурсе участвовало 160 идей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

При помощи ЗD-технологий в Дубае построят виллы

Роскосмос представил космический корабль для межпланетных полетов

Ученые: Пространственно-временные тоннели можно найти с помощью тени

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем