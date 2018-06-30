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ОАЭ давно славятся своими передовыми технологиями, на которые равняются остальные страны мира. На этот раз Дубай решил установить «связь с космосом».

Инженерно-авиационная компания DAEP сообщила о том, что в Дубае построят первый порт для космических путешествий и сверхзвуковых самолетов. Представители компании сообщают, что проекты в рамках Dubai 10X для строительства уже готовы. Одним из проектов инженеров является «Multi-Mode Super Port», который в сможет обеспечить ряд услуг для космических и воздушных путешествий.

Халифа Сухаил Аль-Заффин, председатель DAEP говорит, что новые технологии в сфере путешествий подталкивают создавать аэропорты, которые могут предложить космические путешествия и сверхзвуковые самолеты в комплексе. По его мнению, сейчас лучшее время для внедрения разработок.

Проект «Супер-порт» одобрил шейх и принц Дубая. Всего в конкурсе участвовало 160 идей.