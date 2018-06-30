VistaNews.ru


Ученые: Гипертоникам нужно употреблять 14 продуктов

Сегодня, 00:15

Некоторые продукты очень влияют на кровяное давление. Ученые составили список из 14 продуктов, обязательных к употреблению гипертоникам.

Очень полезны для давления ягоды, фрукты, зелень и злаковые. Некоторые продукты сразу понижают кровяное давление. Среди ягод стоит перечислить чернику и клубнику. Некоторые ягоды снижают давление на 8%. Это происходит из-за отсутствия в ягодах веществ, которые содержат антоцианы. Также ученые рекомендуют гипертоникам употреблять ягоды, которые выросли в природных условиях, а не магазинные, ведь такую продукцию тоже обрабатывают вредными растворами для дольшего хранения. Кроме ягод, очень полезны грибы, авокадо, фасоль и томаты. Очень необходимо употреблять свеклу, которая мгновенно снизит кровяное давление. Далее ученые говорят о черном шоколаде. Исследователи рекомендуют гипертоникам тщательно следить за собственным рационом, выбирая лишь полезные для них продукты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Специалисты создали список опасных для здоровья фруктов и ягод

Американские учёные составили список продуктов, повышающих интеллект

Учёные: Ягоды помогают побороть рак

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем