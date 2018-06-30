Ученые: Гипертоникам нужно употреблять 14 продуктов

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Некоторые продукты очень влияют на кровяное давление. Ученые составили список из 14 продуктов, обязательных к употреблению гипертоникам.

Очень полезны для давления ягоды, фрукты, зелень и злаковые. Некоторые продукты сразу понижают кровяное давление. Среди ягод стоит перечислить чернику и клубнику. Некоторые ягоды снижают давление на 8%. Это происходит из-за отсутствия в ягодах веществ, которые содержат антоцианы. Также ученые рекомендуют гипертоникам употреблять ягоды, которые выросли в природных условиях, а не магазинные, ведь такую продукцию тоже обрабатывают вредными растворами для дольшего хранения. Кроме ягод, очень полезны грибы, авокадо, фасоль и томаты. Очень необходимо употреблять свеклу, которая мгновенно снизит кровяное давление. Далее ученые говорят о черном шоколаде. Исследователи рекомендуют гипертоникам тщательно следить за собственным рационом, выбирая лишь полезные для них продукты.