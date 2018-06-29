Патологическая усталость – один из симптомов эндометриоза

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Некоторые люди не обращают внимания на хроническую усталость, обосновывая ее недосыпом. Однако это может быть одним из признаков серьезного заболевания.

Более тысячи женщин приняли участие в эксперименте. Ученые смогли доказать, что те девушки, которые болеют эндометриозом, наиболее подвержены усталости. Кроме того, показатели не менялись даже после того, как исследователи поменяли условия эксперимента: добавили больше отдыха и времени на сон. Усталость при эндометриозе оправдывается тем, что для болезни характерна патологическая бессонница, поэтому состояние человека становится крайне вялым и уставшим. Также болезнь негативно влияет на иммунную систему, что также оказывает плохое действие на состояние больного. Подчеркивается, что усталость проявляется у всех больных, не в зависимости от возраста, пола и стадии болезни.