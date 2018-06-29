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Илон Маск: Никакие инопланетяне не заставят нас отказаться от изучения Вселенной

Сегодня, 11:38

Американский миллиардер и изобретатель вновь подкинул научному сообществу и простому обывателю эксцентричную теорию развития космонавтики в глобальных масштабах.

Илон Маск искренне уверен, что никакие инопланетяне не заставят человечество отказаться от изучения Вселенной. Оно начнется в ближайшее время, с экспедиций на Марс и Луну, а затем на другие объекты Солнечной системы. В своем выступлении на площадке Оксфордского университета, Маск высказал свою главную мысль, со ссылкой на парадокс Ферми, который получил вторую жизнь лишь недавно и стал тщательно изучаться мировыми учеными.

Речь идет о том, что, несмотря на аргументы о бесконечности Вселенной, иная разумная жизнь может и не существовать, так как явных доказательств пока не представлено. Несмотря на некоторое волнение в университетской аудитории, Маск напомнил о последних математических расчетах, которые показывают, что вероятность одиночества человечества в видимой Вселенной, составляет не менее 85%, а это очень большой показатель. Основатель корпорации SpaceX призвал готовиться к промышленной добыче полезных ископаемых на других планетах, а также на крупных астероидах. По мнению Маска, человечество обязано брать из космоса все необходимые ресурсы.

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