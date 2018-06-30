Подводная аномалия в Атлантическом океане тревожит ученых

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Данная аномалия имеет название ʺАномалия сонараʺ, феномен которой ученые не могут разгадать. Но в глубинах океана исследователям удалось на нее натолкнуться.

Подводная аномалия в Атлантическом океане очень тревожит ученых из США, поскольку до сих пор непонятно, какой объект скрывается за океанской пучиной. Американские ученые предполагали, что это может быть скоплением объектов археологии или же фрагментами затонувших в океане кораблей. Также ученые не отбрасывают версию и о геологических образованиях, в составе которых содержатся био-сообщества.

Но почему-то официальная информация держится в секрете. Конспирологи считают, что ʺАномалия сонараʺ - это место базы подводной станции инопланетян. Уфологи утверждают, что американские ученые умышленно не рассекречивают информацию о станции, поскольку наличие базы НЛО под водой перечеркнет всю теорию физики.