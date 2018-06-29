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Уфологи: На безымянной горе Луны сооружен вход на базу инопланетян

Вчера, 23:30

Координаты странного объекта: 23°57'34.27 N 4°26'36.85 E. Он располагается на горной гряде Апеннины возле ударного кратера Арат.

Уфологи, рассматривающие космические снимки и видео, заметили, что на безымянной горе Луны сооружен вход на базу инопланетян. К такому выводу они пришли после того, как на горной гряде Апеннины были зафиксированы следы раскопок, а на самом верху располагается квадратное сооружение. Оно очень напоминает люк или же вход в неизвестную постройку из-за своеобразных выступов на одной из сторон.

Апеннины на Луне ничего не имеют общего с земными горами в Италии и представляют собой горы, расположенные в северной части видимой стороны спутника. Имя они получили в 1647 году от Яна Гевелия в соответствии с его практикой называть лунные горы именами земных.

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