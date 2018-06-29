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Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

Сегодня, 09:56

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению новых и хронических заболеваний, таких как слепота, отек конечностей, паралич и прочие. Также черви повышают риск развития рака и СПИДа.

Сейчас ученые используют новейшие технологии для борьбы с опаснейшим видом паразитарного червя и вызываемым им шистосомозом. Он заражает кровь сотен миллионов людей каждый год, а его влияние настолько велико, что лишь малярия превосходит червей-паразитов по масштабу распространения.

Однако ученые нашли спасение от смертельной заразы для миллионов людей. В течение последних двух десятилетий эксперты познавали биологию шистосом, пытаясь идентифицировать паразитные процессы, которые могут помочь в разработке новых лекарств. Как оказалось, одним из наиболее эффективных способов уничтожения червей-паразитов является метилирование ДНК.

Два белка при взаимодействии друг с другом в клетках паразита уменьшают количество пролиферирующих взрослых стволовых клеток, отвечающих за регенерацию клеток у паразитов. Метилирование ДНК также уменьшает численность патогенных яиц, заложенных плоскими червями.

Это всего лишь маленький шаг на пути к революционному открытию в лечении червей-паразитов. Ученые пока что не вышли на стадию разработки лекарств, однако углубленный анализ метилирования ДНК может в конечном итоге спасти жизнь миллионов людей.

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