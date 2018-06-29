Ученые нашли еще больше сходства экзопланеты Kepler-186f с Землей

Сегодня, 10:10

Планета находится в 500 световых лет от Земли. Температурный режим на планете схож с нашим, и возможно, что там есть вода.

Kepler-186f - это первое космическое тело, находящееся вне Солнечной системы, которое максимально подобно Земле. Ученые выяснили, что наклон оси планеты позволяет климату быть умеренным, и смена сезонов происходит как у нас. Американские ученые нашли еще больше сходства экзопланеты с Землей и планируют тщательно изучить небесное тело, так как там может существовать жизнь.

Также температура космического тела предполагает, что вода на поверхности существует в жидком виде. Ученый из США Ютонг Шан, занимающийся исследованием планеты Kepler-186f, выяснил, что существует еще одна планета Kepler-62f, которая вращается вокруг звезды и расположена на расстоянии около 1200 световых лет от нашей планеты.