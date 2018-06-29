VistaNews.ru


Ученые нашли еще больше сходства экзопланеты Kepler-186f с Землей

Сегодня, 10:10

Планета находится в 500 световых лет от Земли. Температурный режим на планете схож с нашим, и возможно, что там есть вода.

Kepler-186f - это первое космическое тело, находящееся вне Солнечной системы, которое максимально подобно Земле. Ученые выяснили, что наклон оси планеты позволяет климату быть умеренным, и смена сезонов происходит как у нас. Американские ученые нашли еще больше сходства экзопланеты с Землей и планируют тщательно изучить небесное тело, так как там может существовать жизнь.

Также температура космического тела предполагает, что вода на поверхности существует в жидком виде. Ученый из США Ютонг Шан, занимающийся исследованием планеты Kepler-186f, выяснил, что существует еще одна планета Kepler-62f, которая вращается вокруг звезды и расположена на расстоянии около 1200 световых лет от нашей планеты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

NASA провело виртуальную экскурсию по планете Kepler-186f

Учёные нашли более 100 потенциально обитаемых экзолун

Ученые снова увидели опасность для Земли от планеты Нибиру

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем