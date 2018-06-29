Ученые: Предками жителей Тибета могут быть инопланетяне

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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли имеют основания предполагать, что между коренными жителями Тибета и неземными расами есть связь. Предположение возникло после того, как они обнаружили останки на территории современного государства.

Ученые считают, что инопланетяне могут быть предками жителей Тибета, поскольку именно в данном регионе люди имеют редкий тип гена EPAS1, больше нигде этот ген не встречается. Он адаптирует организм к минимальному количеству кислорода, стимулирует его более тщательно поглощать, а Тибет считается духовной мировой столицей уже много тысяч лет.

Тибетские священные писания, по словам местных жителей, только подтверждают факт общения с внеземными расами. Уфологи отмечают, что это является неоспоримым доказательством родства жителей Тибета с инопланетянами.