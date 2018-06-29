VistaNews.ru


Ученые: Предками жителей Тибета могут быть инопланетяне

Сегодня, 09:52

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли имеют основания предполагать, что между коренными жителями Тибета и неземными расами есть связь. Предположение возникло после того, как они обнаружили останки на территории современного государства.

Ученые считают, что инопланетяне могут быть предками жителей Тибета, поскольку именно в данном регионе люди имеют редкий тип гена EPAS1, больше нигде этот ген не встречается. Он адаптирует организм к минимальному количеству кислорода, стимулирует его более тщательно поглощать, а Тибет считается духовной мировой столицей уже много тысяч лет.

Тибетские священные писания, по словам местных жителей, только подтверждают факт общения с внеземными расами. Уфологи отмечают, что это является неоспоримым доказательством родства жителей Тибета с инопланетянами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На китайско-тибетской границе нашли пещеру инопланетян

Учёный нашёл три места в космосе, где есть инопланетяне

Уфологи предоставили новые данные о том, как выглядят инопланетяне

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем