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«Вернулись древние инопланетяне?»: Над пустыней Наска замечен НЛО

Сегодня, 08:34

Уфологи не скрывают торжества. В течение многих лет приверженцы альтернативной науки доказывали, что знаменитые масштабные рисунки были сделаны в Перу представителями инопланетных цивилизаций.

Над пустыней Наска замечен НЛО, который запечатлели туристы из США. Объект кружил именно над знаменитыми рисунками, которые до сих пор сводят с ума ученых. Вернулись древние инопланетяне или их потомки, которые и создали таинственные образы размеров в сотни километров? Это остается лишь версией. Уже давно была определена примерная дата рисунков, а именно, 200 лет до нашей эры.

До сих пор представители академической науки в ответ на заявления уфологов о внеземном происхождении расунков обращают внимание на примитивность изображений и их смысловую приближенность к верованиям древних людей. В ответ конспирологи указывают, во-первых, на фигуру «существа в скафандре», во-вторых, выкладывают козырь о невозможности создания таких масштабных изображений без корректировки с большой высоты. Кроме того, нельзя забывать и о странных явно не человеческих скелетах, найденных на территории Перу.

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