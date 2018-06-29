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Учёные выяснили, как мошонка у животных оказалась между ног

Сегодня, 07:41

О таком странном перемещении поведало издание PLoS One. Пример представили на слонах.

Учёные выяснили, как мошонка у животных оказалась между ног, в частности, у слонов. Оказывается, большую роль в данном перемещении играют геномы. У млекопитающих, в отличие от позвоночных, мошонка находится между ног, а не возле почек. Все дело, как считают ученые, в мутации двух типов генов, которые происходили у 71 видов животных, представителей млекопитающих.

У общего предка животных из Африки было 2 типа тех же генов, но со временем один тип ДНК повредился, из-за этого появились другие роды и виды. Исследователи считают, что мошонка у общего предка появилась 90 млн лет назад, во время эры динозавров.

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