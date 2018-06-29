В пустыне у "Зоны 51" в США искажается время

Сегодня, 07:29

Это может быть признаком выхода в другую реальность или же означает, что в данной местности есть что-то тайное или внеземное, считает исследователь паранормальных явлений.

Исследователь Джошуа Уоррен нашел необычное место, в котором время искажается и идет намного медленнее. По его словам, оно находится в пустыне Невада, недалеко от Лас-Вегаса, неподалеку от «Зоны 51». По законам физики, такого существовать не может, но найденное странное место с искажением времени в США все же существует.

У мужчины для установления данного факта был использован дифференциальный измеритель скорости, изобретателем которого стал Рон Хит. Это 30-метровый кабель, посылающий сигнал в обратную сторону, который в определенное место всегда возвращается за одинаковый промежуток времени.

Джошуа Уоррен утверждает, что такое отклонение может быть только при аномальных зонах. Рядом с этим местом находится «Зона 51», где неоднократно замечали неизвестные летающие объекты. Предполагается, что американские военные разрабатывают и исследуют там сверхсекретные технологии.