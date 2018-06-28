Французские ученые рассекретили происхождение косметики Древнего Египта

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С помощью нового метода им удалось узнать точную дату появления косметики. Также стало известно о первых экземплярах для мейк-апа.

Французские ученые во главе Люсиль Бек из университета Париж–Сакле рассекретили происхождение косметики Древнего Египта и Греции. Использовали метод, которым определяют возраст костей или же угля – радиоуглеродный анализ. Именно благодаря данному анализу смогут узнать точное время появления главного компонента в древней косметике - карбоната свинца.

Известно, греки пользовались сначала белым пигментом и церуссом, но потом научились создавать аналоги – белила из карбоната свинца. Первая синтетическая косметика у потомков появилась более 3500 лет назад. Это через тысячу лет после начала использования первой и натуральной косметики греками и египтянами.

Карбонат свинца можно было приготовить двумя способами: методом философа Теофрастама и смешиванием металлического свинца и уксуса, из которого получался церрусит. Именно он и являлся компонентом для создания пигмента.

Французы уверены, они новаторы в выяснении возраста таким способом. Также заявили о применении радиоуглеродного анализа для выяснения даты появления произведений искусства.