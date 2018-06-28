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Соски стали объектом изучения эволюции человека

Сегодня, 22:58

Ученые из Австралии измерили 63 пары сосков, чтобы изучить различия. Теперь миф о том, что ненужные органы различны, а нужные – одинаковы, развеян.

В мировой науке существует гипотеза, что все признаки, не важные для выживания, в ходе эволюции стали приобретать отличные формы, а части тела, которые играют ключевую роль в выживании со временем стали приобретать одинаковые очертания.

У австралийских ученых объектом изучения эволюции человека стали соски. Исследователи собрали группу добровольцев в числе 63 человек. Их привели в комнату со стабильной температурой, так как размер данного органа зависит от температурных изменений. Результаты исследования показали, что мужские соски, в среднем, на 36% меньше женских.

Отмечается, что у женщин соски являются важной частью тела, так как отвечают за выживание будущего потомства, а вот мужчин этим орган не нужен. При этом, у женщин размеры сосков достаточно отличаются, в то время как у мужчин они почти одинаковые. Ссылаясь на эти результаты можно утверждать, что женский организм не является «игрой эволюции».

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