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Оказывается, яблоки не только очень полезны и питательны, но могут и принести вред человеческому организму. А все из-за вещества, содержащегося в семенах фрукта.

Неоднократно специалисты утверждают то, что яблоко является одним из самых полезных фруктов. Однако исследователи утверждают, что семена, присутствующие в плоде, могут быть ядовитыми. Дело в том, что они содержат вещество амигдалин, которое при приеме внутрь распадается на цианистый водород, а это уже ядовитое вещество. Однако для того, чтобы амигдалин стал токсичным, он должен контактировать с пищеварительными ферментами, а это происходит только в том случае, если человек жует или раздавливает семена.

Один из самых смертоносных ядов в мире, цианид широко известен как король ядов. Интересно, что он оставил кровавый след в истории, многие используют его в качестве оружия для устранения политических противников. Поэтому исследователи с уверенностью утверждают, что семена яблок могут убить человека.

Количество цианида, которое будет иметь тяжелые последствия для организма, зависит от массы тела человека. Семена яблок содержат около 1 мг цианида, и для летального исхода концентрация должна быть около 100-200 мг. Таким образом, чтобы семена действительно стали ядовитыми, необходимо потреблять около 40-50 ядер в час.