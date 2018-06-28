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Эксперты рассказали, как возродить страсть с помощью порки

Сегодня, 21:31

Нужно хорошенько отшлёпать друг друга, если искра потухла, - именно так считают сексологи. Речь идет и о мужчинах, и о женщинах, которые любят относительно жёсткий секс в одинаковой мере часто.

Эксперты рассказали, как возродить утраченную страсть с помощью порки, и даже объяснили, почему это работает. По словам специалистов, реакция при получении характерных шлепков происходит на двух уровнях – физическом и психологическом. В первом случае партнера поглаживают, а затем внезапно шлёпают, отчего возникает приток крови в тазовой части, а с ним – возбуждение.

Второй момент – подсознательно любовники вспоминают о своём детстве, где их могли наказывать и бить ремнём за баловство. Ассоциативно наслаждение от таких мыслей получают именно мужчины, которые во время «порки» спутницы восстанавливают справедливость, согласно которой – они по природе лидеры, а дамы должны подчиняться.

Оргазм при таком раскладе обеспечен даже парам, у которых любовные утехи давно потеряли былую силу. Главное – придерживаться особой техники «кнута и пряника», где сначала нужно ласкать, а затем «наказывать».

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