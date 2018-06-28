Ученые нашли новый способ создания мостов из воды

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Известно, что структура молекулы воды позволяет создавать прочные конструкции при достаточном скоплении атомов вместе. Такой эффект может быть получен при химических реакциях на оксиде железа.

Как известно, первые мосты из воды были построены с помощью электромагнитного поля. Вода помещалась в две пробирки, куда посылалось напряжение. Молекулы поднимались по стенкам и связывались между собой, образуя мост. Такие формы связи в воде наблюдаются очень редко, потому что их легко разрушить, и тяжело вынудить атомы сгруппироваться.

Однако специалисты из TU Wien нашли новый способ и смогли воссоздать температурную аномалию, в ходе которой получилась необходимая химическая реакция. Молекулы воды поместили в вакуум, где подняли температуру с очень низкой до -30° C. Эксперимент проходил на пластинке оксида железа. В результате наблюдалась похожая реакция – между молекулами воды была построена мостиковая связь.

Ведущие специалисты уверяют, что на этом эксперименты не закончатся, так как необходимо установить точные параметры, при которых молекулярная структура воды допускает создание мостов.