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Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы.

Ужасающие кадры поразили многих уфологов и пользователей социальных сетей. После попыток добраться к жителям Земли через необычные порталы, пришельцы решились вступить в контакт на НЛО.

Гуманоиды добрались до Японии и атаковали Фудзи. Необычайное явление тревожит весь научный мир. Секретных материалов наблюдений за гуманоидами ни одна страна не рискнула опубликовать, однако реальная опасность тревожит ученых. В Twitter появился ролик, который фиксирует фигуру неизвестного летающего объекта, плавающего в небе над городом Фудзи в префектуре Сидзуока. В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО.

«Скажите мне, кого вы можете видеть в Нумазу и Мисиме, если вы это видите, просто сообщите мне, это не место встречи. Вы тоже это видели!», - спрашивает озабоченный мужчина.

В социальной сети появились различные теории, такие как «корабль инопланетян, направленный на наблюдение за людьми», «беспилотные летательные аппараты», «апостоламериэль» и так далее. Атаки гуманоидов на Землю связывают с развитием магнитных бурь и полнолунием. Люди чувствуют недомогание, общий упадок сил, а вот инопланетяне пользуются этой ситуацией на свою пользу.