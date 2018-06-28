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Российские ученые могут предсказывать появление разломов в земной коре

Сегодня, 19:34

Сенсационность открытия состоит в его двойном практическом воплощении. Теперь сейсмологи и геологи смогут применять новые методы в своих сугубо узких сферах деятельности.

Российские ученые могут предсказывать появление разломов в земной коре, о чем было заявлено в социальном отчете, вызвавшем невероятно громкий резонанс в научном сообществе. Алгоритм, разработанный исследователями, позволяет геологом безошибочно и с невероятной точностью определять места залегания природных ископаемых. Для сейсмологов, новейшая методика является уникальной, потому как прогноз сдвигов плит и разломов земной коры сводится к невероятно высокой цифре.

Что касается ближайшего практического применения, то найденный алгоритм позволит сделать своеобразный «аудит» залежей углеводородов, расположенных на территории Российской Федерации. Кроме того, процесс освоения Баженовской свиты, стал более доступен. Сланцевый газ на территории Западной Сибири ранее не был достаточно изучен. После открытия ученых, сроки проекта освоения сланцевых углеводородов может ускориться на несколько лет.

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