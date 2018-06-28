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Люди, которые лишились части головного мозга, принесли в науку существенные плоды. Однако они сталкивались со многими трудностями на жизненном пути.

Ученые доказали возможность существования без части мозга. В сети опубликованы истории людей, которые жили с «неполноценным» мозгом. Так, любимым пациентом нейробиологов был Финеас Гейдж. В 1848 году прораб получил производственную травму: лом, с помощью которого он засыпал порох в отверстия для подрывных работ, создал искру и вылетел. Инструмент рассек левую скулу и вышел через левый глаз. 25-летний работник не умер и даже не потерял сознание, а уже через несколько минут мог ходить и общаться. У него была повреждена левая лобная доля мозга, но он мог жить. Однако из уверенного и серьезного мужчины он превратился в капризного мальчишку.

Еще одна история связана с 44-летним мужчиной, у которого мозг был на 50-75% меньше обычного. Это связано с заболеванием, которое называется гидроцефалия. Спинномозговая жидкость переполнила желудочки головного мозга, что и послужило его уменьшению. Однако мужчине это не помешало жениться и завести семью.