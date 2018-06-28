Ученые: Танцы способны управлять здоровьем подростков

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Эмоциональное и физическое состояние молодых людей и девушек поддается существенным переменам при увлечениях такого рода. Более того, как показала практика, наибольшее влияние данное хобби оказывает на детей из «неблагополучных» районов.

Ученые пришли к выводу, что танцы способны управлять здоровьем подростков, в том числе – психологическим. Иногда дети сталкиваются с трудностями, стрессом, их не понимают сверстники или родные, а танец в таких случаях – незаменимый помощник. Исследователи проводили эксперимент с участниками возрастом от 10 до 20 лет, которые должны были регулярно посещать танцы. Исследовалось их общее и эмоциональное состояние как до тренировок, так и после, а также во внимание брались другие аспекты – семья, школа, друзья и прочее.

Выяснилось, что дети меньше подвержены болезням, лучше справляются со стрессами и проблемами, когда постоянно посещают танцы. Более того, танцующие подростки, если они проживают в районах, считающихся менее привилегированными среди остальных, имеют больше шансов жить полноценно.