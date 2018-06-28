Учёным удалось частично восстановить слух у мышей с наследственной глухотой

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Известно, что наследственную глухоту, как и многие другие наследственные заболевания, человек получает вследствие генетической мутации. Создав модель такой мутации у лабораторных мышей, учёным удалось приблизиться к пониманию принципа полного восстановления слуха и у людей.

Процедура по лечению глухоты заключалась в реконструкции ДНК при помощи новейших молекулярных препаратов. Кодирование происходило путём сшивания сегментов, называемых экзонами. Проблема наследственной потери слуха, с которой работали учёные Университета Айовы, крылась в экзоне 4, который пропускали во многих исследованиях.

Однако учёным удалось заметить проблему и начать работу с ней. Так они смогли частично восстановить слух, особенно на более низких частотах, и сохранить некоторые волосковые клетки у мышей. Пока специалисты не готовы ответить на вопрос, можно ли таким способом излечить потерю слуха у людей. Для создания стратегии лечения человека потребуется ещё несколько молекулярных исследований, основанных на результатах данной работы.