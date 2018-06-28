В Киеве НЛО посылают украинцам тайные знаки «ангелов»

Сегодня, 18:49

Крестный ход гуманоидов продолжается после первого появления в Ростове сегодня ночью.

В паблике «Левенцовка_news» в социальной сети появилась тематическая запись, гласящая, что в небе орудуют гуманоиды. Странная надпись в небе была фактурной и похожей на облака, этот факт не давал покоя ростовчанке. Сегодня днем подобный предупредительный пост появился в столице Украины. НЛО посылают украинцам тайные знаки «ангелов». В Киеве нашлись десятки людей, которые предвидят начало конца света.

Судя по всем прогнозам, он должен наступить в этом году. Опасаются судного дня и верующие люди. По их убеждению, ангел может «приглашать» людей в лучший мир на небе. Некоторые пользователи Сети видят заинтересованность гуманоидов в панике на планете. Для этого НЛО систематически посылают необъяснимые месседжи землянам. Что это было, в конечном итоге остается пока необъяснимой загадкой. Эксперты не спешат делать громкие заявления, но уфологи уже бьют тревогу.