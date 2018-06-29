Ученые выяснили появление «башни из черепов» ацтеков

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Мексиканский народ, живший в 15-17 столетиях, известен всему миру своими жертвоприношениями. Так, два года назад на территории их старого поселения была найдена одна из таких башен.

Еще в 2015 году ученые из Мексиканского университета Антропологии и Истории нашли башню из черепов, принадлежащую временам ацтеков. Им удалось выяснить ее появление. Сперва будущие жертвы языческому богу приходили в храм Темпло Майор, где им и вырезали сердца, убивая заживо. Потом отрезали головы и снимали с тел кожу и мышцы.

Черепа являлись важным строительным материалом, который проходил обработку. Сначала просверливалось отверстие, в которое вставляли деревянный брус. На него нанизывали несколько черепов. После «ряд» отправлялся на солнце, где кости становились менее прочными. Служители наполняли останки черепа специальным раствором, после чего и получалась платформа для построения.

Есть сведения, что где-то есть башня с более, чем полуторы тысячи черепов.

Ацтеки – это индейцы, которые проживали в центральной Мексике. Их культура переполнена мифологией. Жертвоприношения также являлись частью культуры – на каждый праздник их проводили с особым размахом.