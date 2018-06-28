В австралийском кустарнике нашли синтетическое органическое соединение

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Японские ученые нашли редкое и хрупкое органическое соединение, спирононен, в эфирном масле кустарника, который растет в Австралии. Этот девятикомпонентный углеродный цикл никогда раньше не встречался в природных материалах.

Научное издание Organic Letters опубликовало исследование ученых из Государственного университета в Канадзаве в Японии, которые изучали органику тропического леса в Восточной Австралии. Ведущий специалист Киоко Накагава-Гото заявил о том, что они нашли соединение, которое никогда раньше не было замечено в природных материалах. Однако детальное изучение эфирного масла кустарника, который относится к роду краснофруктового лавра, показало, что ранее ученые ошибались. Вязкая структура позволила сохраниться очень неустойчивым кольцам, циклобутанам, которые и формируют соединение. Эти два кольца созданы из атомов углерода. На каждое кольцо идет 6 атомов, а еще два служат для формирования двойной связи в одном из колец.

Как известно, биологическая активность данного вещества еще не изучена до конца, но ученые уверены, что их открытие сможет сильно продвинуть изучение неустойчивых синтетических органических элементов в природных веществах.