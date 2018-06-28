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Ученые: Глобальное потепление приведет к массовому вымиранию пчел

Сегодня, 17:39

Есть риск, что в ближайшие годы главных опылителей растений уже не станет. Такая перспектива пугает ученых.

Ученые раскрыли причину резкого сокращения популяции насекомых на всех континентах. Оказывается, глобальное потепление в ближайшие несколько лет приведет к массовому вымиранию пчел. Такое известие пугает ученых, ведь насекомые играю важную роль в экологии.

Отмечается, что за последние 5-10 лет численность диких пчел снизилась на 25-30%, а домашних – вдвое, и это только в США за 2015 год. Основной причиной является резкое повышение температур, но на этом все не ограничивается. Еще одним фактором, влияющим на популяцию насекомых является распространение паразитических клещей, а также различные пестициды и синдром «Коллапса колоний».

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