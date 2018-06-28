VistaNews.ru


В Калифорнии было замечено два странных огненных объекта в небе

Сегодня, 17:58

В небе Калифорнии очевидцы засняли огромный огненный шар в небе, в то время как над одним из пляжей из-за облаков происходило странное красное свечение.

По словам очевидца, он сидел у своего бассейна около 23:45, когда большой огненный шар пронёсся по небу на огромной скорости, а потом мгновенно остановился. На какое-то время странный объект завис над городом Риджтоп, а потом стремительно исчез. Очевидец уверяет, что видео не передаёт размеров внеземного тела, которое находило в пределах 150 метров. Мужчина заявляет, что это не может быть ни комета, ни астероид, ни ракета и ни самолёт.

Второй объект был замечен днём того же дня на восточном пляже Уайт-Рока, Калифорния. Над лёгкими облаками виднелся красный свет, но не было видно ничего, что могло бы излучать его. Свечение было треугольной формы и окрашивало облака рядом. Уфологи допускают, что эти два странных объекта могут быть связаны между собой, так как их засняли в один в тот же день в одном и том же штате.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пришельцы близко: Огненный НЛО засняли на видео в Бразилии

Уфологи зафиксировали в Индии огненный НЛО

В небе над Красноярском засняли НЛО

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем