В Калифорнии было замечено два странных огненных объекта в небе

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В небе Калифорнии очевидцы засняли огромный огненный шар в небе, в то время как над одним из пляжей из-за облаков происходило странное красное свечение.

По словам очевидца, он сидел у своего бассейна около 23:45, когда большой огненный шар пронёсся по небу на огромной скорости, а потом мгновенно остановился. На какое-то время странный объект завис над городом Риджтоп, а потом стремительно исчез. Очевидец уверяет, что видео не передаёт размеров внеземного тела, которое находило в пределах 150 метров. Мужчина заявляет, что это не может быть ни комета, ни астероид, ни ракета и ни самолёт.

Второй объект был замечен днём того же дня на восточном пляже Уайт-Рока, Калифорния. Над лёгкими облаками виднелся красный свет, но не было видно ничего, что могло бы излучать его. Свечение было треугольной формы и окрашивало облака рядом. Уфологи допускают, что эти два странных объекта могут быть связаны между собой, так как их засняли в один в тот же день в одном и том же штате.