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Ученые исследовали ос-мутантов, напоминающих ксеноморфов

Сегодня, 17:37

Ученые исследовали опасных паразитов, которые больше похожи на созданий из фильма «Чужие», чем на реальных ос. В честь такого подобия, специалисты назвали смертельных насекомых ксеноморфами.

Взрослые особи ос-мутантов вида Dolichogenidea xenomorph имеют очень длинное иглообразное жало, «яйцеклад», с помощью которого они вводят свои личинки в другие организмы, где те будут есть своих жертв, прежде чем разорвать изнутри и разлететься. Похожим образом действует вымышленный персонаж из фильма «Чужие». Эринн Фаган-Джефрис, аспирант Университета Аделаиды, утверждает, что даже внешне эти двое похожи. Эта оса черная и блестящая, имеет странную, как для ос, форму тела. Например, их хвост чаще встречается у скорпионов. Ксеноморф имеет размеры чуть больше 5 мм, но считается одним из самых опасных насекомых, который может убить даже крупного животного.
Известно, что этих смертельных ос использовали в Австралии для контроля над популяцией гусениц, в чьи коконы, ксеноморфы очень любят откладывать личинки.

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