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Предусмотрительный ученый решился на заморозку мозга

Сегодня, 17:33

С 26 лет мужчина мечтал сохранить свою жизнь необычным методом крионики.

Ученый из Новочеркасска решился заморозить себя, чтобы воскреснуть через 200 лет. Необычная на первый взгляд идея родилась в его голове в 26 лет. Зная историю первого замороженного в мире мужчины 73-летнего Бедфорда (с 2 января 1967 года хранится в городе Глендейл, Калифорния), предусмотрительный ученый составил юридический контракт с первой в России компанией по крионике людей. Он решился на заморозку своего мозга за 15 тыс.

«После смерти человек еще сохраняет долговременную память и личность минимум несколько часов. В это время есть шанс заморозить его мозг так, чтобы в будущем его можно было перезапустить», - заявляет мужчина.

В конце весны в России заморозили тело грузинки. Она стала 60-м криопациентом отечественной клиники. В перспективе подписание еще 500 контрактов. Кроме того, заморожены 27 питомцев: кошки, собаки, одна шиншилла, щегол и две синицы, которые принадлежали разным людям.

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