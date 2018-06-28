Сегодня, 17:05

Исследование происходит с помощью специального робота. Подводные лодки использовались еще в 1919 году.

В Севастополе изучают затопленные корабли императорского флота. Это были первые русские подводные лодки, которые впервые использовались в 1917 году, а затопило их в 1919. Исследование проводится с помощью специально оборудованного робота. Обследованию подверглись лодки "Гагара", "Нарвал", "Кашалот", "Скат", "UB-14".

Помимо вышеуказанных вооружений на дне моря были обнаружены надводное судно и самолет времен ВОВ, который, скорее всего, участвовал в освобождении Севастополя. Исторические предметы расположены на глубине 60-80 метров. По окончании исследования будет рассматриваться вопрос о том, чтобы достать из-под воды некоторые объекты, с дальнейшим их предоставлением в музей.