Студент из Германии придумал инновационный чехол для смартфонов

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Многие роняли свой смартфон на пол, это как неотъемлемая часть жизни. Для тех, кто не хочет покупать себе новый гаджет каждый раз после того, как разобьётся старый, студент из Германии Филипп Френзель придумал инновационный чехол, который на 100% гарантирует защиту телефона от падения и дает максимальную ударостойкость.

Сам Филипп сравнивает действие своей разработки с действием подушки безопасности в машинах. Защитные устройства, названные "лепестки", срабатывают автоматически и амортизируют при неминуемом падении. Студент занимался разработкой первого опытного образца на протяжении 4 лет, все детали устройства напечатаны на 3D-принтере. Внутри чехла встроены датчики, которые при срабатывании передают сигнал на так называемые "лепестки" и те успешно выдвигаются, тем самым защищая от падения. Френзель уже запатентовал свое изобретение.

Не стоит забывать и про внутреннюю безопасность гаджета. Чтобы обезопасить телефон в сети, стоит установить антивирусную программу, поскольку вирусы могут нанести вред файлам и личным данным.