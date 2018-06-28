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Подводная база инопланетян обнаружена у побережья Каролины

Сегодня, 16:42

Загадочная аномалия вызвала споры среди приверженцев теории заговора и других экспертов, и среди возможных объяснений рассматривалось несколько вариантов. По одному из них – пришельцы имеют технологии, позволяющие базироваться глубоко под водой.

У побережья Северной Каролины обнаружена подводная база инопланетян, которую уже начали исследовать дайверы. Вначале необычный объект был принят за корабль, переживший крушение, но некоторые моменты заставили специалистов усомниться в данных выводах. На глубине от 250 метров и глубже дайверы увидели загадочный объект, не напоминающий наводное транспортное средство или любое другое. Теперь специалисты по исследованиям океанов NOAA оцепили это место, где до сих пор ведутся поиски следов внеземного разума.

Приверженцы теории заговора отметили, что инопланетяне вполне могли обосноваться глубоко под водой, ведь там их обнаружить значительно сложнее, а высокие технологии гуманоидов могут позволить им выживать в экстремальных условиях, погружаться под воду и подниматься на поверхность.

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