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Диетологи Москвы рекомендуют заменить пиво квасом в жаркую погоду

Сегодня, 16:11

Диетологи Москвы предупреждают: "Пить пиво в жаркую погоду - вредно для здоровья и опасно для жизни."

Многие считают, что пиво утоляет жажду, но на самом деле это самообман. Употребление алкоголя заставляет организм человека работать на выведение жидкости по средствам мочеиспускания и потовыделения, все эти процессы лишают человека ключевого ресурса - жидкости. Ученые рекомендуют альтернативу алкоголю - квас, минеральную или обычную воду, главное, что бы квас был натуральным, а не бутилированным. Для воды главное ее природное происхождение и степень фильтрации, однако не стоит забывать о том, что нельзя пить особо холодную воду в жаркую погоду из-за разности температуры. Все эти альтернативные способы утоления жажды намного безопаснее чем пиво и не являются вредными для страдающих сахарным диабетом, так как в них не содержится гликемическое вещество.

Ученые со всего мира пришли к выводу, что необходимо разнообразить рацион сезонными овощами, фруктами и ягодами. Ягоды содержат флавоноиды, защищающие кожу от фотостарения. Также стоит отказаться от кофе, он может стать причиной обезвоживания. Если человек не может совсем отказаться от этого напитка, стоит выпить 2 стакана воды после каждой чашки, чтобы восполнить запас жидкости. Необходимо включить больше морепродуктов, благородя которым влага сохраняются в коже намного дольше обычного. Все эти полезные советы помогут уберечь здоровье от вредного влияния радиоактивных солнечных излучений в жарку погоду.

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