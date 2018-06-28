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Загадочный НЛО шокировал жителей Калифорнии

Сегодня, 15:38

В небе над американским штатом Калифорния буквально завис загадочный НЛО. Очевидцы были в ужасе, когда собственными глазами увидели летающую тарелку пришельцев.

Стало известно, что 26 июня 2018 года в городе Милпитас штата Калифорнии в небе днем неожиданно появилось странное НЛО, которое буквально зависло в небе. Очевидцы смогли снять необычное происшествие на видео и кадры передать опытным уфологам.

По словам местных жителей, летающая тарелка недолго была в воздухе, а после чего просто исчезла. На данный момент охотники за НЛО пока не прокомментировали мистический видеоролик.

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