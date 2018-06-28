Россияне начинают активно выкладывать в Сеть фото «кровавой» Луны

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Несмотря на традиционность данного природного явления, оно не перестает быть таинственным и зловещим в сознании человечества. С древних времен люди попадали под тягостную ауру июльской аномалии.

Россияне уже начинают активно выкладывать в Сеть фото «кровавой» Луны, которая в этом году видна удивительно ярко даже на территориях мегаполисов, где городское освещение в принципе «убивает» попытки любительских наблюдений. Тем не менее, мистически настроенные соотечественники в очередной раз заполнили социальные сети цитатами из пророчеств таких странных людей, как Джон Хаги, который в который раз вещает об Апокалипсисе.

Российские же астрономы говорят, что начало июля является самым благоприятным для любителей наблюдений за космическими телами. В первой декаде россияне, вооружившись биноклями, смогут наблюдать Меркурий и Венеру. Со второй половины месяца, к Земле приблизится ее «телохранитель» Юпитер. Буквально через два дня при помощи любительского телескопа можно будет наблюдать за песчаной бурей на Марсе.