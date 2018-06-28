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Учёные: Секс в носках способствует оргазму

Сегодня, 14:49

Специалисты разных стран долго изучали проблему отсутствия оргазма у слабого пола. Приложив общие усилия, ученые нашли решение проблемы.

Оказалось, что секс без носков ухудшает сексуальное желание. Как сообщил журнал Planet Today, секс в носках улучшает кровообращение, тем самым способствует оргазму. Девушки, которые испытывали трудности с оргазмом, согласились принять участие в эксперименте. Их поделили на две группы, одна из которых занималась сексом со своими половыми партнерами в носках, а вторая без них. Результат данного эксперимента доказал необходимость носков в сексе при длительном отсутствии оргазма.

Как отметили ученые, занятие сексом в носках вызывает чувство комфорта, которое непосредственно влияет на качество сексуальной жизни партнеров.

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