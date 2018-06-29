Очки виртуальной реальности помогут больным рассеянным склерозом

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Ученые из Сибирского медицинского университета получили грант на проведение проекта по реабилитации людей с рассеянным склерозом. Для этого больным предложат смартфон и очки виртуальной реальности.

Аспирант Сибирского государственного университета Анастасия Семкина продолжит исследования по реабилитации больных. Ранее девушка победила во всероссийском конкурсе УМНИК, когда защитила свое исследование перед жюри из Москвы. Молодая исследовательница изучает алгоритм лечения больных рассеянным склерозом с помощью очков виртуальной реальности и мобильного телефона. Для своего проекта девушке выделили 500 тысяч рублей. Программное обеспечение было создано под руководством Семкиной учеными кафедры кибернетики. Ученые проводят испытания и разрабатывают упражнения, которые помогут в реабилитации больных. Когда пациент надевает очки, у него перед глазами находится сетка и разметка комнаты, что помогает мозгу быстро сориентироваться в помещении. Также очки виртуальной реальности помогают в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера.