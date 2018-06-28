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«НЛО среди нас»: Пришельцы превращаются в тени, избегая встречи с людьми

Сегодня, 13:49

Можно было скептически относиться к подобным заявлениям еще лет десять назад. Однако сейчас, в мире тотального слежения за окружающим пространством и наличием у людей огромного количества гаджетов, инопланетянам просто некуда деться.

И все-таки, НЛО среди нас, а пришельцы превращаются в тени, избегая встречи с людьми. В Сети появилась интригующая подборка фиксированных доказательств присутствия на нашей планете существ, существование которых ранее воспринималось как легенды, мифы, сказки. Тем не менее, кадры видео демонстрируют тех, кто ранее чувствовал себя на Земле безопаснее.

                                       

Что бы ответили человеку, который заявляет о том, что прямо перед ним пробежал зеленый человечек в лысой головой и большими глазами. Вариантов немного.

Зато сейчас, подборка видео-фактов заставляет задуматься о предсмертном пророчестве Стива Хокинга, который утверждал, что человечество не может являть собой уникальный вид на всю безграничную Вселенную.

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