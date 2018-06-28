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В небе над Бразилией летал странный неопознанный объект

Сегодня, 12:44

Интересную, но в то же время странную видеозапись выложил бразилец в YouTube. Уфологи пока что анализируют видео, чтобы подтвердить или исключить присутствие на видео НЛО.

Молодой человек зафиксировал на свой телефон, как в небе над Бразилией, штатом Парана летал странный неопознанный объект. Огромный объект овальной формы вращается на глазах у удивленного очевидца явления и исчезает. Парень говорит, что размер «тарелки» равен размеру автобуса.

Некоторые уфологи уже подтвердили, что это действительно НЛО. Они утверждают, что летательная тарелка не скрылась с места, а просто использовала защитный камуфляж.

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