Глава "Роскосмоса" критикует руководство госкорпорации

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Дмитрий Рогозин сообщил, что бывшее руководство привело компанию к большим потерям. Нынешний глава корпорации рассказал о самых главных ошибках прошлых директоров.

Во время выступления на заседании, на котором обговорили развитие технологий «Роскосмоса», собрание прошло в Москве, Рогозин сообщил о роковых ошибках и раскритиковал состав директоров государственной корпорации.

По словам Дмитрия, директора привели компанию в большой убыток. Дмитрий Рогозин критикует своих предшественников и обвиняет их в нынешних проблемах, которые начались в компании. Из-за некоторых сократилось производство и заказы от коммерческих предпринимателей. Глава «Роскосмоса» сообщил, что главная ошибка состояла в том, что руководство недосмотрело за снижением качества продукции, что привело к серьезным авариям на производстве. Также бывший директор никак не реагировал на проблемы в корпорации, поэтому, их решение легло на плечи нынешнего главы.