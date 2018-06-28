Ученые рассказали, кому опасно употреблять малину

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Сезон малины уже давно открыт, однако не все люди знают, кому можно употреблять данную ягоду, а кому категорически противопоказано. Ученые рассказали о скрытой опасности малины, а также объяснили, как правильно её нужно есть.

Ученые утверждают, что полезная ягода может превратиться во вредную, так как малина может вызывать у людей аллергию. Для того, чтобы избежать кожной реакции, ягоды нужно употреблять в меру и не переедать. Специалисты говорят, что опасно употреблять малину людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвами. Малина может спровоцировать обострение заболеваний.

Данная ягода противопоказана также людям с проблемами с почками, так как малина может дать дополнительную нагрузку на работу органа. Ученые рекомендуют употреблять малины в небольшом количестве.