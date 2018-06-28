Сегодня, 10:14

Двуногий американский робот доказал, что робототехника в скором будущем сможет помогать человечеству справляться ситуациями повышенной опасности при извержении вулкана, схождении селя и лав.

Dynamic Robotics Laboratory представили робота, который обучен алгоритму, позволяющему ATRIAS делать шаги по неровной поверхности.

Разработчики из Орегона сняли процесс на видео, где двуногий робот переступал изначально по дорожке из кирпичей одной высоты, затем ATRIAS продемонстрировал свою способность шагать по кирпичам переменной высотности. Таким образом, американские разработчики научили двуногого робота динамической ходьбе. Как сообщают «творцы» робота, ATRIAS анализирует местность, рассчитывает направление и высоту, на которую необходимо поставить ногу.

Пока что скорость у робота небольшая 0,6 м/с. Но разработчики постоянно совершенствуют свое «творение» и работают над усовершенствованием устройства.

Ученые считают, что такие роботы придут на помощь человечеству, чем значительно облегчат жизнь спасательных служб. Также это поможет избежать смертности со стороны спасателей во время выполнения опасных заданий.