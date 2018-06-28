Медики начали проводить трансплантацию органов и тканей в Боткинской больнице

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Как сообщили представители государственной власти, в столице с июня теперь есть новое направление трансплантация органов и тканей, которую проводят в ГКБ имени С.П. Боткина. Это вторая по счету больница в Москве, которая проводит подобные медицинские манипуляции.

Ранее медики выполняли трансплантацию органов и тканей в НИИ имени Н.В. Склифосовского, а теперь начали проводить и в Боткинской больнице. Как сообщают представители учреждения, совсем скоро будет выполнена первая трансплантация печени. До этого доктора уже успешно пересадили почку одной из пациенток. Стало известно, что в Москве операцию по пересадке органов делают быстрее, чем во многих странах, поскольку ожидание занимает примерно 2 года. Данные операции выполняются совершенно бесплатно.

В 2013 году в Боткинской больнице появилась хирургическая система «Да Винчи», на которой выполняются роботические операции. В основном, больница перешла на высокотехнологические операции, при котором необходимо минимальное вмешательство.