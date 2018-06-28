«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

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Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил пользователей Сети своей четкостью.

В паблике «Левенцовка_news» появилась тематическая запись, гласящая, что в небе орудуют гуманоиды. Странная надпись не давала покоя ночному ценителю прекрасного свечения Луны и он решил развить тему.

«Ребята, что это может быть? Игра воображения? Внеземные цивилизации? Просто тучки? Английский квартал», - спросил автор.

Светящиеся облака сложились в две разборчивые буквы «DH». Пользователи Интернет думают, что НЛО предупредили людей о чем-то неизвестном. В Ростове это не первый случай активности инопланетян.

«Я где-то читал, что эта круглая фигня в небе, которая светит по ночам (точнее, отражает солнце), называется Луной», «Автор поста встретит мужчину своей мечты», «я жду появления следующих букв», - писали комментаторы.