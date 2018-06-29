Астраханцы стали свидетелями редчайшего явления

Сегодня, 00:15

Как сообщили астраханцы, им удалось увидеть редкое явление для южных широк. Такое явление образуется в отдельном слое – мезосфере.

Серебристые облака – именно так называется редчайшее явление, свидетелями которого стали астраханцы 26 июня. Благодаря ним небо приобретает цвет «серебра». Также их заметно как среди звезд, так и среди тропосферных облаков. Мезосферное облако образуется на верхней границе мезосферы, оно состоит из частиц водного льда. Такие облака подсвечиваются солнцем, и именно поэтому, несмотря на маленький размер, их можно увидеть ночью.

Такое явление для Астрахани – действительно редкое и уникальное. Ранее серебристые облака в данном месте видели еще 10 лет назад.