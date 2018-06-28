Хирург мирового уровня научил амурских врачей бороться с ожирением

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Мастер-класс посетили желающие, и отдали должное завкафедрой хирургии факультета усовершенствования врачей.

Новосибирский государственный медицинский университет» неоднократно славился «золотыми руками» и достижениями врачей и студентов. В этот раз высоту профессионализма желающие смогли оценить в который раз благодаря практическому занятию. Гость не только дал мастер-класс, но и выступит перед амурчанами с лекцией о хирургическом лечении ожирения. Кроме того, расскажет о современной лапароскопической бариатрической хирургии.

Владимир Анищенко приехал в город и провел мастер-класс в котором рассказал все нюансы проведения операций пациентов и проблемами ожирения. Хирург мирового уровня научил амурских врачей бороться с проблемой многих людей планеты. С ожирением он сталкивается едва не каждый день и уже успел апробировать собственную систему лечения и начал бороться с ожирением проверенными способами.