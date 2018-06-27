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Наблюдения, сделанные при помощи ESO и Hubble показали, что объект перемещается быстрее, чем прогнозировалось. Это и послужило подобному выводу.

Тело необычной вытянутой формы оказалось гостем, который ранее существовал за пределами Солнечной системы. Первый межзвездный астероид Оумуамуа оказался кометой. Ученые сделали данное заключение, основываясь тем, что космический объект медленнее ускоряется, когда отходит дальше от Солнца. Такая траектория движения является типичной именно для комет, а не для астероидов.

Однако, у выявленной в октябре прошлого года кометы, на поверхности не было выявлено характерных для такого небесного тела факторов: комов и пыли. Поэтому исследователи стали изучать движение объекта. Найдя дегазацию, ученые заявили, что необходимо исправить классификацию космических тел, заменив астероид на комету Оумуамуа.