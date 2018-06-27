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Уфологи: Кровавая Луна в июле может спровоцировать Апокалипсис

Сегодня, 21:26

Уже 27-28 июля на Земле может наступить Апокалипсис.

Вскоре любители астрономических явлений смогут наблюдать Кровавую Луну. Сначала она будет сиять белым цветом, но, как только спутник затмит Землю, Луна станет светиться кроваво-красным цветом. Пока астрономы готовятся к своего рода чуду, уфологи готовятся к Армагеддону.

Американский христианский министр Джон Хаги утверждает, что Кровавая Луна в июле, являясь сигналом Бога, может спровоцировать Апокалипсис. В Библии даже говорится о данном явлении: «И я покажу чудеса на небесах и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и Луна - в кровь, прежде пришествия великого и страшного дня Господня». Несмотря на то, что миф был развеян, в сети становится все больше видео, на которых пророчат конец света.

Полное лунное затмение, когда луна пройдет позади Земли и войдет в ее тень, продлится один час и 43 минуты в течение 27-28 июля. Оно будет видно на большей части Европы и Азии, а также в Австралии, южных частях Северной Америки и Южной Америке.

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