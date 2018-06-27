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Не секрет, что увлечение алкоголем распространено во многих странах мира. Насколько опасным оно является, решили выяснить кардиологи США.

В итоге, учёные определили количество безопасных для организма пьянок. В своих исследованиях они опирались на данные пациентов, возраст которых составляет 18 – 45 лет. Их общее количество составляло 4710.

Учёные определили и понятие «пьянка». В качестве таковой они установили принятие подряд больше пяти алкогольных порций для мужчин и четырёх – для женщин.

Размер одной порции был определён в 350 грамм пива, 100 грамм вина или 40 грамм крепкого спиртного.

Для россиян результаты исследования могут стать несколько неожиданными. Количество подобных пьянок более 12 раз в году подтвердили 25% мужчин и 10% женщин.

Именно у них были установлены повышенные проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью. В то же время, прямую зависимость со спиртным доказать не удалось.

Если алкоголь употреблять часто, это может привести повышению давления, а также к увеличению сахара в крови. Но ни одно исследование пока не доказало, что это обязательно произойдёт.